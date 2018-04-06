Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новости Сирии
«Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США
Политика
США внесли в черный список 38 россиян и компаний
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США

    14:27  6 Апреля 2018
    3140

    «Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США

    Вашингтон, 6 апреля. Американский генерал в отставке Дэниел Дэвис поддержал предложение президента США Дональда Трампа о выводе военных из Сирии, об этом он заявил в эфире CNBC. 

    Потери США в Сирии не сопоставимы с теми задачами, которое поставило руководство страны перед военными, считает американский генерал. Он подчеркнул, что американские военные «зря полезли в Сирию».

    «Миллиарды долларов и жизни многих американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда, рискуя безопасностью американцев», — сказал Дэвис.

    Американский истеблишмент «пришел в ужас» от заявления Трампа о выводе военных США из Сирии, однако позиция президента имеет все основания. Однако ряд советников по национальной безопасности рекомендуют сохранить присутствие американских военных как минимум еще на несколько лет.

    Дэниел Дэвис считает, что ИГ1 (группировка запрещена в России) были «ходячим трупом». Многие ошибочно считают, что если бы Вашингтон не отправил войска в Мосул и Ракку, ИГИЛ1 сохраняли бы контроль за территориями в Сирии и Ираке.

    «Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США

    Он добавил, что с терроризмом могли справиться и региональные государства — Турция и Иран. Усилия США ускорили разгром ИГИЛ, но цена, которую заплатили американцы, оказалась слишком высокой и неоправданной. Дэвис подчеркнул, что Вашингтон истратил свои ресурсы, которые могли бы пойти на укрепление собственной безопасности и модернизации армии США.

    Генерал добавил, что оставаться в Сирии не в интересах Вашингтона, поскольку в стране продолжается кризис, в который втянуты различные силы. Этот нерешённый конфликт должен касаться их самих, а не США, резюмировал Дэвис. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #трамп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище

      13:00 6 Апреля 2018 1620
      Читать
      12:28
      Сегодня

      В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram
      12:13
      Сегодня

      Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ
      1:59
      Сегодня

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере
      1:35
      Сегодня

      Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018 3924

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      256

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2546

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      30685

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3472
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

      Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

      15:04   6 Апреля 2018
      30
      Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

      Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

      13:54   6 Апреля 2018
      215
      Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

      Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

      13:36   6 Апреля 2018
      1926
      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22   6 Апреля 2018
      3924