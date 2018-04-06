«Зря мы полезли в Сирию»: американский генерал рассказал о крупных потерях США

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Вашингтон, 6 апреля. Американский генерал в отставке Дэниел Дэвис поддержал предложение президента США Дональда Трампа о выводе военных из Сирии, об этом он заявил в эфире CNBC.

Потери США в Сирии не сопоставимы с теми задачами, которое поставило руководство страны перед военными, считает американский генерал. Он подчеркнул, что американские военные «зря полезли в Сирию».

«Миллиарды долларов и жизни многих американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда, рискуя безопасностью американцев», — сказал Дэвис.

Американский истеблишмент «пришел в ужас» от заявления Трампа о выводе военных США из Сирии, однако позиция президента имеет все основания. Однако ряд советников по национальной безопасности рекомендуют сохранить присутствие американских военных как минимум еще на несколько лет.

Дэниел Дэвис считает, что ИГ1 (группировка запрещена в России) были «ходячим трупом». Многие ошибочно считают, что если бы Вашингтон не отправил войска в Мосул и Ракку, ИГИЛ1 сохраняли бы контроль за территориями в Сирии и Ираке.

Он добавил, что с терроризмом могли справиться и региональные государства — Турция и Иран. Усилия США ускорили разгром ИГИЛ, но цена, которую заплатили американцы, оказалась слишком высокой и неоправданной. Дэвис подчеркнул, что Вашингтон истратил свои ресурсы, которые могли бы пойти на укрепление собственной безопасности и модернизации армии США.

Генерал добавил, что оставаться в Сирии не в интересах Вашингтона, поскольку в стране продолжается кризис, в который втянуты различные силы. Этот нерешённый конфликт должен касаться их самих, а не США, резюмировал Дэвис.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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