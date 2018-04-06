Путин наградил молодых деятелей искусства: Тонко чувствуете нерв времени

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Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин наградил молодых деятелей культуры, отметив их вклад в сбережение России и ее народа.

Путин вручил премии для молодых деятелей культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Он отметил, что гости церемонии «служат культуре беззаветно и честно».

«Вы представляете разные поколения деятелей искусства, в разные эпохи начинали свой творческий путь, — констатировал российский лидер, — но все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые чувства — высокие чувства».

Он отметил, что творческих людей в России объединяет верность родной культуре, «великая гуманитарная миссия», а также стремление сберечь страну и ее народ.

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