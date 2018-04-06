«Будут ловить бычка на спиннинг»: провокация с «Нордом» аукнется украинским морякам 

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Москва, 6 апреля. Киев тщательно подготовил провокацию с захватом керченского рыболовецкого судна «Норд», однако в итоге пострадают простые украинские граждане, заявил руководитель корреспондентского пункта НТВ в Крыму Олег Крючков. Об этом он написал в своем Facebook.

Он рассказал, что Украина выбрала время захвата судна не случайно — конец тюлечной путины. Он напомнил, что «Норд рыбачил в тюлечном квадрате, как и все другие российские суда. Крючков уточнил, что одновременно с захватом сейнера украинские диспетчеры приказали всем судам вернутся в порты. Это доказывает то, что они были осведомлены о провокации.

При этом он добавил, что украинским судам придется отказаться в 2018 году от вылова тюльки, кильки и хамсы в Азовском море. Крючков подчеркнул, что В России создана «группа по борьбе с пиратством».

«Украинские рыбаки смогут в Азовском море ловить только бычка. С берега. На спиннинг, чтобы природу не портить», – резюмировал он.

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