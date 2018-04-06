Путин назвал «волшебным и чарующим» творчество композитора Рыбникова

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Москва, 6 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения премий главы государства для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества назвал «волшебным и чарующим» творчество композитора Алексея Рыбникова.

«Огромную роль в становлении юных талантов играет без всякого преувеличения волшебное, чарующее творчество Алексея Львовича Рыбникова», — сказал глава российский лидер.

По словам президента, потрясающие мелодии композитора уже «без малого полвека» звучат в более чем 80 мультфильмах и кинолентах, многие из них стали классикой и вошли в золотой фонд отечественного искусства.

Премию президента в области литературы и искусства вручают с 2013 года. Ее лауреатами становились 14 человек.

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