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Эксперт объяснил, почему Дуров уклонился от переговоров с РКН о блокировке Telegram
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    Эксперт объяснил, почему Дуров уклонился от переговоров с РКН о блокировке Telegram

    14:37  6 Апреля 2018  /обновлено: 14:51  06 Апреля 2018
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    Эксперт объяснил, почему Дуров уклонился от переговоров с РКН о блокировке Telegram

    Роскомнадзор обратился с иском в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России, сообщает пресс-служба РКН. Ранее регулятор неоднократно уведомлял месседжер и его владельца Павла Дурова о том, что они должны действовать в рамках действующей нормативной правовой базы РФ и предоставить правоохранителям ключи шифрования.

    Реакция самого Дурова была довольно скупой, в конце марта он лишь заявил, что угрозы блокировки не принесут плодов. В свою очередь в Минкомсвязи заявляли об отсутствии рабочих контактов с создателем Telegram.

    Инициативные граждане уже создали петицию, в которой просят Дурова провести переговоры с властями, потому что боятся потерять доступ к месседжеру.

    Главный редактор интернет-портала Politrussia.ru и политолог Руслан Осташко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Павел Дуров внес существенный вклад в развитие IT-отрасли, и объяснил, почему, с его точки зрения, создатель месседжера уклоняется от переговоров.

    «Павел Дуров считает, что если он сейчас «прогнется» под Роскомнадзор, под его абсолютно нормальные и законные требования, то стоимость его компании, я имею в виду Telegram, который к нашему государству не имеет никакого отношения, упадет в разы. И он потеряет огромное количество живых денег, а акционеры будут очень и очень недовольны, учитывая тот факт, как активно сегодня развивается эта компания», — говорит собеседник агентства.

    Руслан Осташко

    Все, что остается делать в этой ситуации Павлу Дурову, это заявлять о том, что выполнить требование Роскомнадзора невозможно  с технической точки зрения.

    Собеседник агентства также отметил важность такой структуры как Роскомнадзор и его работу.

    «Роскомнадзор — это, безусловно, нужная и полезная организация, цели которой благие и очень правильные. Ведомство может принести пользу и IT-сообществу, и отрасли, и нашей стране», — продолжает Руслан Осташко.

    Он также подчеркнул, что требования закона должны распространяться на все площадки.

    «Как только РКН начнет за невыполнение законных требований блокировать все компании, которые не выполняют его предписания, я имею в виду Facebook, Google, YouTube и так далее, я первым зааплодирую Роскомнадзору и скажу: «Да, это очень неудобно, мы привыкли пользоваться этими сервисами, но РКН прав, потому что он предъявляет одинаковые требования ко всем компаниям». <…> Закон един для всех», — заключил политолог.

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    Автор: Игорь Летов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роскомнадзор #telegram #ркн
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