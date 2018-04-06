Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

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Москва, 6 апреля. Президент России Владимир Путин в пятницу вручает в Кремле премии в области литературы и искусства для детей и юношества.

Премию президента в области литературы и искусства вручают с 2013 года. Ее лауреатами становились 14 человек. В прошлом году из рук главы государства премии получили руководитель Пушкинского театрального центра в Петербурге Владимир Рецептер, а также композитор Алексей Рыбников.

Отметим, что всего учреждено 3 награды — каждая по 2,5 миллиона рублей.

Напомним также, что мероприятие в Кремле должно было состояться в конце марта, но было перенесено в связи с пожаром в кемеровском торговом центре.

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