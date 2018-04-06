Американец спас беременную собаку, которую хотели усыпить

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Вашингтон, 6 апреля. Житель города Шарлотт в американском штате Северная Каролина спас от смерти беременную собаку Эмму, которую в приюте для животных собирались усыпить.

Об участи, которая ждет Эмму, американец Николас узнал от своих друзей и сразу понял, что должен спасти собаку и выходить ее, сообщает портал Holidog Times.

Для этого Николас связался с местной службой спасения животных. Американец рассказал, что пес, которого он спас раньше, умер от рака, и теперь ему бы очень хотелось помочь Эмме: время для этого у него есть.

«Я бы очень хотел выходить и при возможности забрать к себе эту милую девочку. Я очень терпеливый, спокойный, обходительный и у меня есть много свободного времени, чтобы заниматься с ней», — сказал Николас.

Сотрудники службы помогли забрать Эмму из приюта в городе Шарлотт и передали ее Николасу. Однако они забыли сообщить ему, что собака оказалась беременной. Впрочем, интересное положение Эммы не напугало американца: он уже принимал роды у животных. Когда время пришло, на свет появились шесть щенков.

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