Мантуров рассказал, когда будет презентован российский самолет МС-21

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Москва, 6 апреля. Глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сообщил, что российский самолет МС-21 планируется презентовать на международной арене осенью 2018 года.

«К концу года, скорее всего это будет Юго-Восточная Азия, осенью, — сказал глава Минпромторга, отвечая на вопрос о презентации МС-21 на международной арене. — Я не помню конкретно месяц и даты, но скорее это октябрь — ноябрь».

Новейший российский среднемагистральный самолет МС-21 рассчитан на перевозку 169 пассажиров. Первый МС-21 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода 28 мая 2017 года. Как ожидается, самый первый экземпляр будет поставлен в I квартале 2020 года.

В январе вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что испытания второго магистрального самолета МС-21 начнутся в течение 2018 года.

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