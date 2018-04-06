Через пять лет в России начнется производство собственных газовых турбин большой мощности

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Москва, 6 апреля. Серийное производство газовых турбин большой мощности может быть организовано в России в течение ближайших трех-пяти лет, заявили Федеральному агентству новостей в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Минпромторг России рассматривает возможность освоения данного производства на ПАО «Силовые машины». Так в Министерстве ответили на вопрос ФАН о перспективах реализации программы модернизации генерирующих мощностей, концепция которой была подготовлена в Минэнерго и находится сейчас на рассмотрении правительства.

Однако исполнение данной программы рискует столкнуться с трудностями, поскольку она предполагает использование только отечественного оборудования, но газовых турбин большой мощности собственного производства в России пока нет. Об этой проблеме ФАН заявили и представители крупных отечественных энергетических холдингов, предлагая свои варианты ее решения.

В частности, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинга» Павел Шацкий заявил, что для программы «ДПМ-штрих» (так энергетики называют программу модернизации мощности) необходимо «установить минимальный порог локализации иностранного оборудования и определить темпы ее роста по аналогии с программой «ДПМ-ВИЭ». Данная мера, по его словам, позволит «расширить возможности для использования локализованных в России газовых турбин».

Впрочем, глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что выполнить требование данной концепции в принципе возможно и сейчас, поскольку речь в ней идет в первую очередь о модернизации ТЭЦ, которые работают в паросиловом режиме.

«Когда будут проходить конкурсы, то у «генератора» будет выбор — менять старую турбину на новую паросиловую или парогазовую. При этом паросиловыми турбинами энергетиков может полностью обеспечить и российская промышленность», — уверен Пикин.

Ровно такой же точки зрения придерживаются и в Минпромторге России. Там в интервью ФАН заявили, что «отечественные производители обладают достаточными компетенциями по производству основного энергетического оборудования», и что с «целью поддержки отечественного машиностроения Минпромторг предлагает реализовывать эту программу с использованием только отечественного оборудования и разработать для этого новые типовые решения».

Павел Шацкий согласен, что сейчас в российской большой энергетике «подавляющее большинство паровых турбин, генераторов к ним, энергетических котлов на 95% российского производства. Обновить их с улучшением параметров возможно на все 100% с помощью отечественного машиностроения».

«Но при этом, — подчеркивает Шацкий, — применение более современных газовых турбин повысит качество модернизации, поскольку обеспечит снижение экологического воздействия и удельных расходов топлива на 25-35 %, чего невозможно достичь просто заменой паровой турбины».

Таким образом, вопрос появления и применения отечественной газовой турбины в тепловой генерации остается, по сути, краеугольным камнем, если говорить о ее технической составляющей, программы модернизации генерирующих мощностей.

Определенные шаги в этом направлении уже предприняты. Сейчас в России созданы несколько крупных совместных предприятий с заграничными производителями газовых турбин, уровень локализации производства на которых уже достигает 50% и более. Сергей Пикин, напоминая, что до старта программы «ДПМ-штрих» еще шесть лет, считает, что за это время можно организовать производство в России газовых турбин за счет углубления локализации. Как видим, соответствующие планы и ожидания и у Минпромторга.

При этом и в «Газпром энергохолдинге», и в «ИнтерРАО» и в «Юнипро» заверили ФАН, что в перспективе готовы приобретать и использовать при модернизации российские газовые турбины, если их качество будет соответствовать необходимым стандартам. Заметим, что вопрос о качестве отечественных газовых турбин стоит очень остро, поскольку первые опыты их применения на электростанциях оказались, мягко говоря, неудачными. Поэтому энергетики считают, что для своевременного запуска программы модернизации как раз и необходимо оговорить правила, позволяющие устанавливать импортное оборудование, но локализованное в России. Причем, степень этой локализации должна постоянно возрастать.

«Сочетание двух инструментов модернизации — использование отечественных паровых турбин и локализованных отечественных газовых — позволит избежать технологического отставания в развитии тепловой генерации и станет дополнительным стимулом к локализации производства в России», — заключил Павел Шацкий.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил программу модернизации генерирующих мощностей на 1,5 трлн руб. за 10 лет (поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина от 12 декабря 2017 г. № Пр-2530).

Для привлечения инвестиций в эту программу Минэнерго предусмотрен соответствующий механизм, т.н. «ДПМ-штрих». Назван он так, чтобы отличить его от предшествующего ему механизма — «ДПМ» (договоры предоставления мощности), который обеспечил в 2008-2017 гг. приток частных инвестиций в программу строительства новых объектов генерации.

Договоры предоставления мощности предусматривает повышенную плату за построенную («ДПМ») или модернизированную («ДПМ-штрих») мощность, позволяющую инвестору компенсировать его затраты за счет потребителей.

«ДПМ ВИЭ» — программа строительства объектов генерации на возобновляемых источниках энергии (ветрогенерация, солнечная генерация) на условиях договоров предоставления мощности. При этом законодательно предусмотрено, что при строительстве объектов ветроэнергетики необходимо выполнить требование локализации оборудования.

В 2016 году цифра локализации составляла 25%, то есть четверть всех работ, услуг и компонентов оборудования должны быть произведены на территории РФ. В 2019-м и далее она должна составлять уже 65%.

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