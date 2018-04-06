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Москва, 6 апреля. Россия поддерживает ДНР и ЛНР, а любые инициативы, направленные на облегчение жизни граждан региона, в котором идет война, должны продвигаться.

Таким мнением поделился глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, комментируя законопроект, предлагающий облегчить процедуру трудоустройства жителей ДНР и ЛНР в России.

«Инициатива группы депутатов… демонстрирует, что в России поддержка республик Донбасса остается на самом высоком уровне. Любые инициативы, направленные на облегчение жизни граждан региона, в котором идет война, могут восприниматься только положительно», — цитирует Денисова «Свободная Пресса».

Эксперт отметил, что большинство автором законопроекта являются выходцами из Крыма, что в очередной раз подчеркивает связь, которую Донбасс имеет с полуостровом.

Напомним, ранее в нижнюю палату российского парламента на рассмотрение был внесен законопроект о «миграционной амнистии», предлагающий в частности отменить трудовые патенты для жителей республик Донбасса.

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