Украинские пограничники усилят работу во время Пасхи и поминальных дней
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Киев, 6 апреля. Украинские пограничники усилят работу на границе во время Пасхи, а также поминальных дней, сообщили представители пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Украинские пограничники определили основные пункты пересечения границы, где, вероятно, во время пасхальных праздников, будет увеличен пассажиро-транспортный поток. В украинском ведомстве заверили, что предпримут все меры, чтобы обеспечить комфортное пересечение границы. Усиленная работа будет продолжаться во время Пасхи и поминальных дней.
«На этих направлениях будут задействованы дополнительные наряды и созданы дополнительные рабочие места», — уточнили в украинской Госпогранслужбе.
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