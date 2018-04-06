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Политика
Из пиратов в правительство в изгнании: экс-депутат Рады объяснил, зачем Киев пытается развязать войну с Москвой
Украина
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    Из пиратов в правительство в изгнании: экс-депутат Рады объяснил, зачем Киев пытается развязать войну с Москвой

    14:19  6 Апреля 2018
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    Из пиратов в правительство в изгнании: экс-депутат Рады объяснил, зачем Киев пытается развязать войну с Москвой

    Москва, 6 апреля. Киевские власти с помощью захвата российского судна «Норд» хотят спровоцировать военный конфликт с Россией, чтобы иметь возможность сбежать в Европу и превратиться в «правительство в изгнании с деньгами и гарантиями», считает бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров.

    О том, как Киев хочет с помощью «Норда» обеспечить себе путевку в лучшую жизнь и сбежать от недовольных и нищих украинцев, он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

    «Зная этих людей, я не исключаю, что они решили спровоцировать военный конфликт с Россией, проиграть войну и убежать куда-нибудь в Европу и объявить себя правительством в изгнании. С баблом, естественно, чтобы обеспечить себе гарантии», – сказал Килинкаров.

    Его точку зрения прокомментировал другой бывший украинский парламентарий Игорь Марков, заявив, что Россия не поддастся на эту провокацию и вернет моряков, надавив на «непубличные болевые точки Украины».

    «Я уверен, что очень скоро и без участия спецназа моряки будут дома. Есть много непубличных болевых точек, на которые компетентные органы смогут надавить, и очень быстренько моряков вернут», – уверен он.

    Как сообщала ранее «Газета.ру», украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море 25 марта. Корабль отконвоировали в порт Бердянска.На его борту находилось10 членов экипажа. Все они россияне. 30 марта украинский суд арестовал судно.

    В отношении членов команды составлены административные протоколы и запретили покидать борт, а капитану предъявлено подозрение о «нарушении порядка въезда» в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    В свою очередь судовладелец заявил, что судно задержано незаконно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. По данному факту УФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

    Черноморский флот уже заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. По мнению военных, на фоне захвата «Норда» нельзя исключать, что Киев занимается формированием «настоящего государственного пиратства».

    В Кремле в связи с этим инцидентом не исключили новых мер защиты для российских рыболовецких судов. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #киев #война #захват #провокация #судно #конфликт #норд
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