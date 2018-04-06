«Я не вышел бы на Майдан, если бы это знал»: известный украинский журналист понял, куда страну привел госпереворот

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Киев, 6 апреля. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который пропагандировали в 2013-2014 году ценности Евромайдана, понял, к чему привел Украину государственный переворот.

Действующие власти Украины оказались намного хуже, чем свергнутый в 2014 году путем госпереворота президент Виктор Янукович, заявил Гордон.

«Я не вышел бы на Майдан, если бы знал, что будет 10 тысяч убитых, не будет части территорий и, главное, что вместо этих негодяев придут другие. И кто из них большие негодяи – «регионалы» или нынешняя власть, я даже не знаю», — признался журналист в эфире телеканала NewsOne.

Гордон добавил, что от правительства Януковича украинцы ничего не ждали. Но в тех, кто затевал Майдан, жители Украины верили. Несмотря на заявления президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана о стабильности украинской экономики, в стране отмечается высокий уровень безработицы, рост коммунальных тарифов и снижение доходов населения.

«Но от этих-то ждали, мы же думали: «вот, сейчас начнется все, пойдет отсчет другой истории для Украины». А они – такие же, они предали все, что можно было, они на войне наживаются, что может быть хуже?» – добавил журналист.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, ему предшествовали акции протеста на Майдане, в которых погибли люди. Донбасс не признал новую власть легитимной, в апреле того же года Киева инициировало силовую операцию против ДНР и ЛНР. По оценкам ООН, с 2014 года в конфликте погибло свыше 10 000 человек.

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