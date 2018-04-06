Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
«Я не вышел бы на Майдан, если бы это знал»: известный украинский журналист понял, куда страну привел госпереворот
Политика
Путин: Россия должна предлагать ОДКБ и ШОС новые формы сотрудничества
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Я не вышел бы на Майдан, если бы это знал»: известный украинский журналист понял, куда страну привел госпереворот

    13:49  6 Апреля 2018
    1810

    «Я не вышел бы на Майдан, если бы это знал»: известный украинский журналист понял, куда страну привел госпереворот

    Киев, 6 апреля. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который пропагандировали в 2013-2014 году ценности Евромайдана, понял, к чему привел Украину государственный переворот. 

    Действующие власти Украины оказались намного хуже, чем свергнутый в 2014 году путем госпереворота президент Виктор Янукович, заявил Гордон. 

    «Я не вышел бы на Майдан, если бы знал, что будет 10 тысяч убитых, не будет части территорий и, главное, что вместо этих негодяев придут другие. И кто из них большие негодяи – «регионалы» или нынешняя власть, я даже не знаю», — признался журналист в эфире телеканала NewsOne.

    Гордон добавил, что от правительства Януковича украинцы ничего не ждали. Но в тех, кто затевал Майдан, жители Украины верили. Несмотря на заявления президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана о стабильности украинской экономики, в стране отмечается высокий уровень безработицы, рост коммунальных тарифов и снижение доходов населения. 

    «Я не вышел бы на Майдан, если бы это знал»: известный украинский журналист понял, куда страну привел госпереворот

    «Но от этих-то ждали, мы же думали: «вот, сейчас начнется все, пойдет отсчет другой истории для Украины». А они – такие же, они предали все, что можно было, они на войне наживаются, что может быть хуже?» – добавил журналист.

    Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, ему предшествовали акции протеста на Майдане, в которых погибли люди. Донбасс не признал новую власть легитимной, в апреле того же года Киева инициировало силовую операцию против ДНР и ЛНР. По оценкам ООН, с 2014 года в конфликте погибло свыше 10 000 человек. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #гройсман #майдан #гордон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище

      13:00 6 Апреля 2018 1620
      Читать
      12:28
      Сегодня

      В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram
      12:13
      Сегодня

      Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ
      1:59
      Сегодня

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере
      1:35
      Сегодня

      Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018 3924

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      256

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2546

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      30685

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3472
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

      Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

      15:04   6 Апреля 2018
      30
      Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

      Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

      13:54   6 Апреля 2018
      215
      Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

      Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

      13:36   6 Апреля 2018
      1926
      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22   6 Апреля 2018
      3924