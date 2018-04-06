«Animal ДжаZ» представит новые песни в эфире программы «Соль» на РЕН ТВ

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Москва, 6 апреля. Зрители РЕН ТВ 8 апреля в программе «Соль» услышат выступление популярной группы «Animal ДжаZ». Команда альтернативщиков из Петербурга сыграет вживую в эфире российского телеканала.

Группа «Animal ДжаZ» является флагманом отечественной альтернативной музыки. За их плечами – совместные концерты с Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Garbage, а также частые выступления на главных рок-фестивалях страны.

Отметим, что презентация трибьют-версии «Шаг Вдох» собрала полный зал Adrenaline Stadium – крупнейшего клуба Восточной Европы. Российские музыканты в программе «Соль от первого лица» представляют свой новый альбомом «Счастье», некоторые песни из которого прозвучат во время выступления на РЕН ТВ.

Фронтмен группы Александр Красовицкий даст откровенное интервью, в котором расскажет о неизвестных страницах своей биографии. Смотрите «Animal ДжаZ» 8 апреля в 00:00 на РЕН ТВ.

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