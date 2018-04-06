Думать — это не про Украину: в Госдуме ответили на попытку Киева вернуть дипломатов в Россию

В закладки

Киев намерен вернуть в Россию своих дипломатов. Об этом в пятницу заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, такое поведение Украины вполне предсказуемо.

«Будем подавать свои предложения относительно того, чтобы отправить своих консулов в Ростов-на-Дону. У нас есть необходимость в том, чтобы наши консулы были в Ростове», — заявила зампредседателя украинского правительства.

Напомним, намерение Украины отправить в Россию новых дипломатов Иванна Климпуш-Цинцадзе озвучила спустя чуть более недели после высылки 13 российских дипломатов в знак солидарности с Западом из-за инцидента со Скрипалями и последовавшего зеркального ответа России.

Член думского комитета по международным делам Антон Морозов считает, что такое поведение Киева вполне предсказуемо.

«Киев сделал политизированный шаг под давлением Великобритании и США, проявил так называемую солидарность, хотя мы понимаем, что 13 российских дипломатов были высланы из Украины, чтобы выслужиться перед заокеанскими покровителями», — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

При этом Антон Морозов напомнил, что многие граждане России и Украины, несмотря на все политические перипетии, являются родственниками, друзьями, навещают друг друга. К тому же, очень много украинцев работают и учатся в России. А потому присутствие дипломатических представителей Украины в России необходимо, чтобы она могла своевременно оказывать помощь своим гражданам. Точно так же важно присутствие российской дипмиссии на Украине, сказал депутат.

«У нас большой обмен гражданами с Украиной. Люди часто нуждаются в консульской поддержке и дипломатическом содействии. Странно, что, высылая российских дипломатов, Киев не думал, что Россия ответит симметрично, и не задался вопросом, что будет с украинцами, которые находятся в России. Но вообще, судя по тому, что делает и заявляет официальный Киев, думать — это не про Украину», — заметил Антон Морозов.

Депутат полагает, что, вполне возможно, что Россия пойдет навстречу Украине и примет новых консулов в Ростове-на-Дону, поскольку у нас понимают, что политика киевских властей не учитывает потребностей граждан, а о простых людях хоть кто-то должен заботиться.

Напомним, днем ранее стало известно, что высланные из Украины российские дипломаты попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Это Андрей Михайлов, Андрей Агафонов, Вадим Басинский, Сергей Семенов, Михаил Смирнов, Юрий Веретенников, Валерий Катуркин, Сергей Антонов, Олег Бойко и Сергей Яковлев, писала «Газета.ru».

Кроме того, Совет безопасности Украины закрыл въезд на свою территорию 60 российским дипломатам, высланным из США.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.