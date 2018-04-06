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Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона
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    Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

    13:36  6 Апреля 2018
    49

    Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

    Москва, 6 апреля. Президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа.

    Лидеры двух стран, в частности, обсудили договоренности, достигнутые на встрече России, Ирана и Турции, которые выступают гарантами астанинского мирного процесса. Стороны выступили за долгосрочную нормализацию обстановки в Сирии, укрепление ее суверенитета и признания территориальной целостности страны.

    «Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета», — сообщает пресс-служба Кремля.

    Путин также обратил внимание Макрона на завершающуюся операцию по спасению мирных жителей в Восточной Гуте и выводе оттуда боевиков. Российский лидер подчеркнул необходимость консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи жителям Сирии. Стороны также затронули вопрос российско-французских отношений с учетом предстоящего в мае визита Макрона в РФ.

     

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    Автор: Антон Соколов
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    #путин #сирия #макрон
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