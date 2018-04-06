Медведев поздравил Станислава Любшина с 85-летним юбилеем

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Москва, 6 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием и отметил, что многочисленные поклонники творчества актера сегодня пойдут на спектакль с его участием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте ведомства.

«Вы как-то сказали, что театр можно сравнить с музыкой. Именно таким стал для вас знаменитый Московский художественный театр имени А. П. Чехова, на сцене которого вы создали целую галерею самых разных характеров», — подчеркнул премьер в сообщении.

По словам Медведева, Любшин обладает большим актерским даром, беспредельной откровенностью и творческим потенциалом, которые помогают ему быть органичным и убедительным на сцене и в кино.

Ранее сообщалось, что Путин отметил удивительное обаяние и самобытный талант актрисы Быстрицкой. В этом году ей исполнилось 90 лет.

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