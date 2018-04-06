Мадагаскар признан одним из лучших весенних туристических направлений

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Москва, 6 апреля. Мадагаскар стал одним из лучших весенних туристических направлений. Об этом сообщает National Geographic. Отмечается что издание составило перечень лучших мест на планете, куда стоит отправиться весной 2018 года.

Как отметили эксперты, Мадагаскар славится большим разнообразием эндемичных видов. Здесь можно увидеть неоновых красных лягушек, прыгающих крыс, жирафовых долгоносиков, а также других экзотических животных. Как считают специалисты, отдельный интерес туристов вызовут местные ремесла и культура – производство ванили, резьба по дереву или фабрика бумаги ручной работы.

Первым местом, куда нужно отправиться в весенний сезон, назвали реки Колумбии и Снейк в США. На втором месте в списке оказалась Намибия. Весной здесь заканчивается сезон дождей, а туристы могут наблюдать многочисленных обитателей саванны. На третьем месте — Япония. Здесь в марте-апреле достигает своего апогея сезон цветения сакуры. В первую пятерку также отнесли остров Фого для наблюдения Млечного пути и верховья Амазонки в Перу. Эксперты добавили, что с декабря по май в реке Амазонке высокий сезон воды, можно наблюдать очень красивые закаты.

Также в список вошли Израиль, Сейшелы, восточное побережье Шри-Ланки, Медельин в Колумбии, Панама, Марокко и Свальбард, также известный как Шпицберген.

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