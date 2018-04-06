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Панин закатил истерику, спасая от приставов свой BMW
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    Панин закатил истерику, спасая от приставов свой BMW

    13:20  6 Апреля 2018
    85

    Панин закатил истерику, спасая от приставов свой BMW

    Москва, 6 апреля. Скандально российский актер Алексей Панин закатил истерику, спасая от приставов свой BMW. Он делал вид, что хромает, и кричал, что ничего не слышит от боли.

    Инцидент произошел накануне на Втором Мосфильмовском переулке в Москве. BMW Панина хотели арестовать за долги актера. Как передает «РЕН ТВ», у артиста свыше 50 неоплаченных штрафов, а также имеются просроченные налоги. Всего Панин должен выплатить больше двух миллионов рублей.

    На внеплановый «спектакль» Панин решился после того, как понял, что не сможет уехать от приставов:  дорогу ему перекрыли. Выйдя из машины, он начал кричать, что ему срочно нужно в больницу.

    «Мне очень больно, извините, я ничего не слышу из-за боли! Мне нужно срочно в больницу! Не мучайте меня!» — заявил Панин приставам.

    Параллельно с криками Панин перекладывал вещи из своей машины в другой автомобиль, на котором уехал, закрыв свой BMW и заявив, что у него есть «свои» судебные приставы, с которыми он будет разбираться в ситуации.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #скандал #приставы #панин #bmw
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