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Москва, 6 апреля. Скандально российский актер Алексей Панин закатил истерику, спасая от приставов свой BMW. Он делал вид, что хромает, и кричал, что ничего не слышит от боли.

Инцидент произошел накануне на Втором Мосфильмовском переулке в Москве. BMW Панина хотели арестовать за долги актера. Как передает «РЕН ТВ», у артиста свыше 50 неоплаченных штрафов, а также имеются просроченные налоги. Всего Панин должен выплатить больше двух миллионов рублей.

На внеплановый «спектакль» Панин решился после того, как понял, что не сможет уехать от приставов: дорогу ему перекрыли. Выйдя из машины, он начал кричать, что ему срочно нужно в больницу.

«Мне очень больно, извините, я ничего не слышу из-за боли! Мне нужно срочно в больницу! Не мучайте меня!» — заявил Панин приставам.

Параллельно с криками Панин перекладывал вещи из своей машины в другой автомобиль, на котором уехал, закрыв свой BMW и заявив, что у него есть «свои» судебные приставы, с которыми он будет разбираться в ситуации.

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