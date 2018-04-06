Песков не исключил согласования новых мер защиты судов РФ после задержания «Норда»

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Москва, 6 апреля. Кремль не исключает введения новых мер защиты российских рыболовецких судов после задержания судна «Норд» в Азовском море украинскими пограничниками.

Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных мерах в связи с ситуацией.

«Каких-либо мер конкретных в настоящий момент не согласовано. Но это не значит, что они не могут быть согласованы в дальнейшем», — отметил пресс-секретарь президента России.

Напомним, в конце марта в Азовском море украинскими пограничниками было задержано судно «Норд» под российским флагом. ФСБ Крыма, реагируя на противоправные действия, возбудила дело о угоне водного транспорта, российские официальные лица осудили задержание судна, назвав его пиратством.

Отметим также, что 6 апреля стало известно, что экипаж судна будет оставаться на борту сейнера до решения украинского суда. Ранее моряки отказались покинуть судно без капитана.

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