Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Скотленд-Ярд ушел от ответа на вопрос о животных Скрипаля
Политика
Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Скотленд-Ярд ушел от ответа на вопрос о животных Скрипаля

    13:39  6 Апреля 2018
    60

    Скотленд-Ярд ушел от ответа на вопрос о животных Скрипаля

    Лондон, 6 апреля. Официальный представитель Скотленд-Ярда отказался комментировать ситуацию с кремацией домашних животных экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Мотивируя отказ, в штаб-квартире британской полиции сослались на тот факт, что расследование еще продолжается.

    «Поскольку это продолжающееся расследование, мы не можем сообщить дополнительные детали», — приводит РИА Новости комментарий представителя Скотленд-Ярда.

    Таким образом он ушел от ответа на вопрос о ситуации с животными Скрипаля, которых оставили в доме без ухода, а затем кремировали, отмечает «Газета.ру».

    Напомним, на тот факт, что гибель животных Скрипаля вызывает ряд вопросов, ранее обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #захарова #животные #скотленд-ярд #дело скрипаля #кремация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище

      13:00 6 Апреля 2018 304
      Читать
      12:28
      Сегодня

      В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram
      12:13
      Сегодня

      Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ
      1:59
      Сегодня

      Путин вручит премии в области литературы и искусства детям и юношам

      1:54
      Сегодня

      Лавров на встрече глав МИД СНГ в Минске обсудит сотрудничество в правоохранительной сфере
      1:35
      Сегодня

      Фракция «Единая Россия» обсудит с Медведевым реализацию послания Путина

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018 2101

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      203

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2486

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      30245

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      3421
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

      Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

      13:36   6 Апреля 2018
      49
      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22   6 Апреля 2018
      2101
      Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать Telegram

      Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать Telegram

      10:57   6 Апреля 2018
      1146
      Джабаров объяснил, зачем Лондон придумывает версии по «делу Скрипаля»

      Джабаров объяснил, зачем Лондон придумывает версии по «делу Скрипаля»

      9:14   6 Апреля 2018
      2629