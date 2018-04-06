Скотленд-Ярд ушел от ответа на вопрос о животных Скрипаля

В закладки

Лондон, 6 апреля. Официальный представитель Скотленд-Ярда отказался комментировать ситуацию с кремацией домашних животных экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Мотивируя отказ, в штаб-квартире британской полиции сослались на тот факт, что расследование еще продолжается.

«Поскольку это продолжающееся расследование, мы не можем сообщить дополнительные детали», — приводит РИА Новости комментарий представителя Скотленд-Ярда.

Таким образом он ушел от ответа на вопрос о ситуации с животными Скрипаля, которых оставили в доме без ухода, а затем кремировали, отмечает «Газета.ру».

Напомним, на тот факт, что гибель животных Скрипаля вызывает ряд вопросов, ранее обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.