Сирия надеется на вывод сил Анкары в результате переговоров РФ, Ирана и Турции

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Баку, 6 апреля. Власти Сирии надеются на то, что результатом встречи стран-гарантов Турции, России и Ирана станет вывод турецких войск с территории арабской республики. Об этом в пятницу заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

«Мы надеемся, что такого рода трехсторонний механизм окажет необходимое давление на турецкое правительство, чтобы она вывела свои силы с северной части Сирии, которая сейчас под оккупацией турецких войск», — отметил он.

Джаафари подчеркнул, что, согласно договоренностям, достигнутым в Астане, Турция должна была направить в Идлиб легковооруженную полицию для контролем за соблюдением режима прекращения огня. Вместо этого она направила на север Сирии войска.

Напомним, что Турция с 20 января проводит военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов на севере Сирии. Анкара, которая относит курдские вооруженные формирования к террористическим группировкам, заявила, что выведет войска с территории арабской республики, как только курды покинут Мандбиж.

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