Украинский снайпер застрелил бойца ДНР под Ясиноватой

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Донецк, 6 апреля. Украинский снайпер застрелил военнослужащего Донецкой народной республики (ДНР) под Ясиноватой. Об этом сообщает в пятницу Донецкое агентство новостей.

«Сегодня утром была зафиксирована работа снайпера по направлению Авдеевка – Минеральное (вблизи Ясиноватой – ред), — заявил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов. — В результате снайперского огня погиб военнослужащий армии ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики, о чем рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик в начале апреля 2014 года. В мае, после референдума, ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Киева. Власти Украины в ответ начали вооруженную операцию против жителей регионов.

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