Легенда брутальной окраске: «АвтоВАЗ» выпустит камуфлированные внедорожники Lada 4x4

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Москва, 7 апреля. Камуфлированные внедорожники Lada 4x4 снова поступят в широкую продажу. В комплектации «люкс» они будут доступны по цене от 534,9 тыс. рублей до 556,9 тыс. рублей.Об этом сообщили представители госкорпорации «Ростех».

Ранее «АвтоВАЗ» уже предлагал покупателям лимитированную партию Lada 4х4 в камуфлированном кузове. 1 тыс. 977 автомобилей выпустили к 40-летию модели «Нива». Затем в 2017 году был проведен эксперимент с камуфляжной окраской в ходе выпуска юбилейной партии «40th Anniversary». По словам представителя концерна, покупатели модели очень тепло встретили такой вариант окраса кузова.

«Именно поэтому было принято решение добавить эту опцию, чтобы дать большему числу автомобилистов возможность приобрести легендарный автомобиль в новой брутальной окраске», — уточнил он.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» также отметили, что трехдверные Lada 4х4 выпускаются на новой сборочной линии. Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, после чего на него наносят пятнистый узор из зеленого «металлика» двух оттенков.

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