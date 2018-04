Клип на песню Despacito побил рекорды по количеству просмотров на YouTube

В закладки

Москва, 6 апреля. Клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito стал рекордсменом по количеству просмотров на YouTube.

Клип был размещен на YouTube в январе прошлого года. За все это время он набрал более пяти миллиардов просмотров.

Отметим, что ролик на песню Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube в августе 2017 года. Видео набрало почти три миллиарда просмотров, пишет «Известия».

Второе место по популярности занимает клип Уиза Халифы и Чарли Пута See you again. За все время нахождения на портале он набрал 3,5 миллиарда просмотров. Тройку лидеров замыкает Эд Ширан с Shape of you, который набрал 3,4 миллиарда просмотров, пишет «Газета.ru».

