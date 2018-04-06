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Клип на песню Despacito побил рекорды по количеству просмотров на YouTube
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    Клип на песню Despacito побил рекорды по количеству просмотров на YouTube

    13:33  6 Апреля 2018
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    Клип на песню Despacito побил рекорды по количеству просмотров на YouTube

    Москва, 6 апреля. Клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito стал рекордсменом по количеству просмотров на YouTube.

    Клип был размещен на YouTube в январе прошлого года. За все это время он набрал более пяти миллиардов просмотров.

    Отметим, что ролик на песню Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube в августе 2017 года. Видео набрало почти три миллиарда просмотров, пишет «Известия».

    Второе место по популярности занимает клип Уиза Халифы и Чарли Пута See you again. За все время нахождения на портале он набрал 3,5 миллиарда просмотров. Тройку лидеров замыкает Эд Ширан с Shape of you, который набрал 3,4 миллиарда просмотров, пишет «Газета.ru».

    Клип на песню Despacito побил рекорды по количеству просмотров на YouTube

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #youtube #клип #despacito #просмотры
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