Сирия: Дамаск пока не получал официальной информации о выводе войск США

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Баку, 6 апреля. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари, комментируя планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о выводе армии США из САР, заявил, что Дамаск не получал официальной информации.

Об этом она рассказал журналистам в кулуарах министерской конференции Движения неприсоединения в Баку. По словам Джафари, коалиция, возглавляемая США ведет борьбу против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии и Ираке. Он напомнил, что в Сирии США действуют без разрешения руководства страны. Он уточнил, что по неофициальным данным, в Сирийской Арабской Республике сейчас находятся около двух тысяч американских военнослужащих.

«Мы пока не получали никакой официальной информации», — резюмировал Джафари.

Напомним, ранее Трамп заявил, что «очень скоро» США покинут Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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