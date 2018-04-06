Собака спасла целую семью от гибели на пожаре в Башкирии

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Уфа, 6 апреля. Собака спасла хозяев от гибели на пожаре в частом доме в городе Октябрьском республики Башкортостан.

Как стало известно, возгорание произошло ночью. В это время в доме спала семья — супружеская пара и их дочь. Учуяв дым, собака по кличке Ричи начала громко лаять и разбудила женщину. Она успела поднять и вывести из дома всю семью, пока здание полностью не охватило пламя. Домочадцы успели только одеться, взять документы и вовремя выбежать из горящего дома.

«Если бы не Ричи, кто знает, чем бы все закончилось, и неизвестно, разговаривали бы мы с вами или нет…», — сообщила женщина в интервью журналистам.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки, передает Bash.news.

Напомним, ранее сообщалось, что в России впервые утвержден стандарт по тестированию систем оповещения и тушения.

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