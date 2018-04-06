Представительная делегация стран Африки приедет на ПМЭФ-2018

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Москва, 6 апреля. Обширная представительная делегация африканских стран примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В рамках его деловой программы также состоится бизнес-диалог «Россия — Африка».

Об этом сообщили в пресс-службе «Росконгресса», занимающегося организацией форума. Как рассказал советник президента РФ Владимира Путина и глава программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, сотрудничество России и африканский стран активно развивается, благодаря чему наблюдается рост инвестиционной активности. По его словам, бурно развиваются экономические отношения РФ с Эфиопией, Камеруном и Суданом.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая на площадке «Экспофорума». По заявлению президента России Владимира Путина, форум является «дискуссионной площадкой мирового уровня», которая открыта для прямого диалога по актуальным вопросам современности.

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