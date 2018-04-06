Фильм о молодом Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале
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Лос-Анджелес, 6 апреля. Спин-офф «Хан Соло: Звездные войны. Истории» вошел в программу Каннского кинофестиваля, пишет издание Deadline. Картину покажут 15 мая. Ожидается, что мировая премьера фильма пройдет на 10 дней позже.
Роль молодого Хана Соло исполнит актер Олден Эренрайк. В картине также появятся Дональд Гловер, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк.
Режиссером фильма о приключениях Хана Соло стал Рон Ховард, известный по лентам «Игры разума», «Инферно», «Аполлон 13».
Ранее сообщалось, что фильм иранского режиссера Асгара Фархади откроет 71-й Каннский фестиваль.
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