Украинские депутаты требуют переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую

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Киев, 6 апреля. Депутаты Верховной рады готовят законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую. Об этом в пятницу заявил депутат Андрей Денисенко.

По его словам, народные избранники уже собрали 150 подписей, необходимых для регистрации законопроекта. Денисенко намерен зарегистрировать законопроект после пасхальных праздников.

«Имею на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в конституцию Украины за переименование Днепропетровской области на Сечеславскую», — пишет он в Facebook.

Напомним, что в 2016 году в рамках закона о декоммунизации было принято решении о переименовании города Днепропетровска в Днепр, однако область по-прежнему называется Днепропетровской. Дело в том, что названия областей Украины закреплены в конституции, и для того, чтобы их изменить, необходимо принять поправки в основной закон.

Ранее сообщалось, что восточная часть Украины стала рекордсменом по переименованиям населенных пунктов. В рамках декоммунизации в прошлом году в Харьковской области было переименовано 103 населенных пункта, в Донецкой — 109, в Днепропетровской — 97.

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