Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram
Общество
Назначен главный судебный пристав Петербурга
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram

    Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы. Постпред США при ООН заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями. Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать Telegram.
    13:58 6 Апреля 2018
    83

    Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы

    6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram

    Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы по решению Центрального суда Сеула. Политик была задержана весной 2017 года по обвинению в коррупции. Крупнейшие телеканалы Южной Кореи в прямом эфире провели трансляцию заседания суда. Дело против экс-президента было начато в связи с расследованием инцидента о вымогательстве в отношении ее подруги. Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в раскрытии государственной информации и превышении должностных полномочий.

    Постпред США при ООН заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями

    6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram

    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями. Этим, по ее мнению, она положила конец политическим спорам, которые ведутся в Штатах по данной теме. В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как подчеркнула постпред, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнению Хейли, такое взаимоотношение должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне.

    Инспекторы ОЗХО нагрянули с проверкой в Россию

    6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram

    Инспекторы технического секретариата Организации по запрещению химического оружия на минувшей неделе инспектировали территорию России. Согласно приведенным Минобороны данным, специалисты осуществили проверку в рамках Венского документа от 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности между странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». Уточняется, что, в свою очередь, специалисты РФ за неделю провели одну проверку в США, а также в Ирландии в рамках договоренности с ОБСЕ.

    Роскомнадзор обратился в суд с требованием заблокировать Telegram

    6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram

    Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России, сообщили в пресс-службе ведомства. В среду, 4 апреля, истек срок, который был дан руководству Telegram на предоставление Федеральной службе безопасности РФ ключей шифрования. Теперь Роскомнадзор подает в суд с требованием заблокировать ресурс. В свою очередь, юристы компании подготовят все необходимые документы и выступят с возражением на иск о блокировке.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Яндекс.Новостях
    Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

    Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК РФ

    15:04   6 Апреля 2018
    30
    Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

    Путин в Кремле вручает премии в области литературы и искусства

    13:54   6 Апреля 2018
    215
    Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

    Кремль раскрыл темы телефонного разговора Путина и Макрона

    13:36   6 Апреля 2018
    1926
    Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

    Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

    11:22   6 Апреля 2018
    3924