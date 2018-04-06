6 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать Telegram

Суд приговорил экс-президента Южной Кореи к 24 годам тюрьмы Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе приговорена к 24 годам тюрьмы по решению Центрального суда Сеула. Политик была задержана весной 2017 года по обвинению в коррупции. Крупнейшие телеканалы Южной Кореи в прямом эфире провели трансляцию заседания суда. Дело против экс-президента было начато в связи с расследованием инцидента о вымогательстве в отношении ее подруги. Пак Кын Хе предъявили обвинения по 18 пунктам, в том числе в раскрытии государственной информации и превышении должностных полномочий.

Постпред США при ООН заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями. Этим, по ее мнению, она положила конец политическим спорам, которые ведутся в Штатах по данной теме. В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как подчеркнула постпред, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнению Хейли, такое взаимоотношение должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне.

Инспекторы ОЗХО нагрянули с проверкой в Россию Инспекторы технического секретариата Организации по запрещению химического оружия на минувшей неделе инспектировали территорию России. Согласно приведенным Минобороны данным, специалисты осуществили проверку в рамках Венского документа от 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности между странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». Уточняется, что, в свою очередь, специалисты РФ за неделю провели одну проверку в США, а также в Ирландии в рамках договоренности с ОБСЕ.