Кому достанутся ключи от вселенной Дурова: блогеры реагируют на скорое расставание с Telegram

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Роскомнадзор потребовал заблокировать в России мессенджер Telegram, соответствующее исковое заявление ведомство направило в Таганский районный суд Москвы. Юристы, представляющие Telegram в России, готовят возражения на иск.

«Прогрессивная общественность интересуется: «Так закроют «телегу»? Что говорят твои источники? — написала в том же Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян. — Закроют, май френдз, обязательно. Даже не сомневайтесь. А мы взгрустнем по этому поводу, конечно».

По мнению члена экспертного совета Госдумы по развитию информационного общества и СМИ блогера Вадима Манукяна, хотя расставаться с Telegram, безусловно, жаль, но бесконтрольности и нарушениям закона при помощи Интернета должен быть положен конец.

«Да, безусловно, [создатель и владелец мессенджера] Павел Дуров — человек независимый, он хочет, чтобы ключи от его вселенной под названием Telegram были всегда у него в руках, и делиться ими он ни с кем не собирается, — отметил блогер в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но закон един для всех. Поэтому, в соответствии с российским законодательством, сегодня Россия в лице Роскомнадзора решила начать процедуру блокировки. Решит ли Дуров под давлением сотрудничать и передаст ключи? Нет, не думаю. Он пойдет до конца, последует блокировка, и попутно через ресурсы внутри Telegram Дуров, полагаю, начнет рассказывать о способах обхода блокировки. Но, если Роскомнадзор доведет до конца задуманное, то аудитория этого мессенджера резко сократится, наполовину уж, как минимум».

Это серьезно ударит по компании Telegram, а, значит, по доходам Дурова, так что его упрямство и нежелание исполнять требования российского законодательства не принесет ему ничего, кроме убытков, считает собеседник ФАН.

«В свое время Linkedin тоже был непреклонен, его заблокировали, и кто сейчас о нем в России помнит? — отметил Вадим Манукян. — Лично я против блокировки Telegram, так как совсем недавно завел в этом мессенджере свой канал, только начал осваиваться, делиться новостями, и ощутил все его удобства в плане передачи новостей в современном информационном мире. Но, как российский гражданин, я понимаю, что закон нужно исполнять».

Манукян рассказал, что еще до того, как стало известно об иске Роскомнадзора к Telegram, на понедельник, 9 апреля, в Госдуме было назначено обсуждение инициативы о введении ответственности для блогеров и Telegram-каналов за распространение недостоверных сведений, а проще говоря, — фейков. Обсуждение должно пройти в рамках совместного заседания экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте и комитета Госдумы по информационной политике, и собеседник ФАН намерен принять участие в дискуссии.

«Пока Telegram еще не заблокирован, его «завсегдатаям», похоже, будут предложены новые правила игры. Я буду принимать участие в заседании 9 апреля, где будет обсуждаться ответственность для блогеров и Telegram-каналов за распространение фейков. В рамках этого мероприятия будут внесены предложения по недопущению подобных фальсификаций», — отметил Вадим Манукян, по словам которого, иск Роскомнадзора, возможно, внесет в предстоящее обсуждение некоторые коррективы.

Ранее в Роскомнадзоре уточнили, что иск о блокировке Telegram связан с тем, что ФСБ России выявило неисполнение руководством этой компании российского законодательства.

Руководитель правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков, представляющий интересы Telegram в российских судах, отметил, что позиция компании остается прежней — «требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, а, следовательно, требование блокировки также необоснованно», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал юриста.

При этом Чиков уточнил, что у них на руках еще нет иска Роскомнадзора, нет такого дела пока и на сайте Таганского суда Москвы.

«Будет иск — будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство», — отметил Чиков.

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