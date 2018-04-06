Иск Роскомнадзора о блокировке Telegram поступил в суд

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Москва, 6 апреля. Исковое заявление Роскомнадзора, в котором ведомство требует заблокировать мессенджер Telegram, поступило в московский суд.

О том, что Таганский суд столицы получил иск, ТАСС рассказали в пресс-службе инстанции.

«Исковое заявление поступило в суд. Решение о назначении иска к рассмотрению будет известно позднее», — отметил представитель Таганского суда.

Напомним, ранее стало известно, что Роскомнадзор обратился в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории РФ. Это связано с тем, что Telegram отказывается предоставить ФСБ России ключи от дешифровки сообщений пользователей.

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