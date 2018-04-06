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«Опять провоцирует, а потом будет жаловаться на народ»: Макаревичу посоветовали вернуться к гитаре
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    «Опять провоцирует, а потом будет жаловаться на народ»: Макаревичу посоветовали вернуться к гитаре

    13:21  6 Апреля 2018
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    «Демагогический бред»: россияне ответили Макаревичу, подружившему Сталина с Гитлером

    Москва, 6 апреля. Российский музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост с рассуждениями о том, как бы развивалась история, если бы Сталин и Гитлер подружились.

    Он предположил, что в таком случае СССР и Германия объединили бы свои силы во второй мировой войне, Гитлер, по версии Макаревича, убедил бы Москву «раздолбать Великобританию», а Сталин «оттяпал бы себе еще часть Восточной Европы». Противостоять советско-германским силам , как пишет музыкант, никто бы не решился, в итоге мир стал бы совсем другим, «Битлз» бы не возникли, а Джон Леннон стал бы подпольщиком.

    «Демагогический бред»: россияне ответили Макаревичу, подружившему Сталина с Гитлером

    Россияне фантазий лидера «Машины времени» не оценили, посоветовав Макаревичу вернуться к гитаре. Его рассуждения пользователи соцсетей назвали «демагогическим бредом».

    «Альтернативная История — удел пенсионеров! Возьми лучше гитару — не все песни еще написаны», — по-дружески обратился к Макаревичу Александр Куприн.

    «Это не фантазия. Это демагогический бред, притянутый за уши», — высказался Евгений Суворов.

    «Эко тебя, брат, торкнуло», — в свою очередь иронично отметил Анатолий Родионов.

    «Демагогический бред»: россияне ответили Макаревичу, подружившему Сталина с Гитлером

    Также россияне напомнили музыканту о его прошлых постах, вызвавших широкий резонанс. В частности, о записи, в которой Макаревич назвал жителей РФ «злобными дебилами».

    «Обозвал русских дебилами, а теперь Сталина с Гитлером подружил», — заметили в соцсетях.

    «Макаревич опять провоцирует. А потом будет опять жаловаться президенту: «Меня народ травит», — предположил Алексей Некрасов.

    Напомним, ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что широкое обсуждение поста, в котором он назвал россиян «злобными дебилами», якобы подтверждает правильность его слов.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #гитлер #сталин #соцсети #макаревич
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