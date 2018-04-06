«Опять провоцирует, а потом будет жаловаться на народ»: Макаревичу посоветовали вернуться к гитаре

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Москва, 6 апреля. Российский музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост с рассуждениями о том, как бы развивалась история, если бы Сталин и Гитлер подружились.

Он предположил, что в таком случае СССР и Германия объединили бы свои силы во второй мировой войне, Гитлер, по версии Макаревича, убедил бы Москву «раздолбать Великобританию», а Сталин «оттяпал бы себе еще часть Восточной Европы». Противостоять советско-германским силам , как пишет музыкант, никто бы не решился, в итоге мир стал бы совсем другим, «Битлз» бы не возникли, а Джон Леннон стал бы подпольщиком.

Россияне фантазий лидера «Машины времени» не оценили, посоветовав Макаревичу вернуться к гитаре. Его рассуждения пользователи соцсетей назвали «демагогическим бредом».

«Альтернативная История — удел пенсионеров! Возьми лучше гитару — не все песни еще написаны», — по-дружески обратился к Макаревичу Александр Куприн.

«Это не фантазия. Это демагогический бред, притянутый за уши», — высказался Евгений Суворов.

«Эко тебя, брат, торкнуло», — в свою очередь иронично отметил Анатолий Родионов.

Также россияне напомнили музыканту о его прошлых постах, вызвавших широкий резонанс. В частности, о записи, в которой Макаревич назвал жителей РФ «злобными дебилами».

«Обозвал русских дебилами, а теперь Сталина с Гитлером подружил», — заметили в соцсетях.

«Макаревич опять провоцирует. А потом будет опять жаловаться президенту: «Меня народ травит», — предположил Алексей Некрасов.

Напомним, ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что широкое обсуждение поста, в котором он назвал россиян «злобными дебилами», якобы подтверждает правильность его слов.

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