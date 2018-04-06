Меджлис потребовал от Киева оставить Крым без света

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Киев, 6 апреля. Глава запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Рефат Чубаров призвал украинские власти предпринять меры, чтобы не допустить запуска турбин Siemens в Крыму, поскольку это приведет к усилению энергонезависимости полуострова. Об этом он заявил, выступая в Верховной раде.

«Сейчас Россия обманным путем завезла в Крым четыре турбины фирмы Siemens и пытается их запустить. В этом плане у них есть проблемы, но я хочу спросить, что делает правительство, чтобы данные турбины никогда не были запущены?» — задал вопрос Чубаров.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, присутствующий на заседании, отметил, что украинское правительство делает все возможное, чтобы помешать запуску турбин в Крыму — обращается к правительству Германии, к руководству ЕС и к менеджерам Siemens. По его словам, он лично общался с представителями немецкой компании и обсуждал подачу исков против России, сообщает «Политнавигатор».

Напомним, что в августе 2017 года Евросоюз ввел санкции против России в связи с поставкой четырех турбин Siemens в Крым. Ограничительные меры затронули трех граждан и трех юрлиц. Российский «Технопромэкспорт» («дочка» Ростеха) заявил, что турбины были куплены на вторичном рынке и модернизированы под нужды региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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