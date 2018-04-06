Гибель животных в доме Скрипаля вызвала у Захаровой ряд вопросов

В закладки

Москва, 6 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о гибели домашних животных в доме бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова назвала это «утечкой». Инцидент вызвал у нее ряд вопросов.

«Кстати, а у них вообще пресс-службы госорганов работают? Почему все «сливается» в виде комментариев «неназванных источников»?. Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет», — написала дипломат.

Захарова отметила, что «морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома».

«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!», — удивилась она.

Судьба кота оказалась не менее трагичной. После инцидента его увезли в лабораторию, где усыпили якобы от «стресса», пишет Захарова и задается вопросом, является ли это нормальной практикой обращения с животными в Британии.

Она также напомнила, что всех животных впоследствии кремировали, уничтожив таким образом важную улику.

Известно, что телекомпания «Би-би-си» знала о том, что в доме Скрипаля были домашние животные, но не сообщила об этом. Хотелось бы получить объяснения, подчеркнула дипломат. По словам Захаровой, именно на морских свинках ставили опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне. Однако, возможно, это просто совпадение, не исключает она.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.