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Гибель животных в доме Скрипаля вызвала у Захаровой ряд вопросов
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    Гибель животных в доме Скрипаля вызвала у Захаровой ряд вопросов

    12:51  6 Апреля 2018
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    Гибель животных в доме Скрипаля вызвала у Захаровой ряд вопросов

    Москва, 6 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о гибели домашних животных в доме бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    На своей странице в социальной сети Facebook Захарова назвала это «утечкой». Инцидент вызвал у нее ряд вопросов.

    «Кстати, а у них вообще пресс-службы госорганов работают? Почему все «сливается» в виде комментариев «неназванных источников»?. Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет», — написала дипломат.

    Захарова отметила, что «морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома».

    «То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!», — удивилась она.

    Судьба кота оказалась не менее трагичной. После инцидента его увезли в лабораторию, где усыпили якобы от «стресса», пишет Захарова и задается вопросом, является ли это нормальной практикой обращения с животными в Британии.

    Она также напомнила, что всех животных впоследствии кремировали, уничтожив таким образом важную улику.

    Известно, что телекомпания «Би-би-си» знала о том, что в доме Скрипаля были домашние животные, но не сообщила об этом. Хотелось бы получить объяснения, подчеркнула дипломат. По словам Захаровой, именно на морских свинках ставили опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне. Однако, возможно, это просто совпадение, не исключает она.

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #захарова #отравление #животные #скрипаль
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