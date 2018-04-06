Нестареющая 50-летняя китаянка мечтает совершить зимний заплыв с Путиным

В закладки

Пекин, 6 апреля. Нестареющая китаянка Лю Елинь, которая удивила мир своей моложавостью, рассказала, что секрет ее молодости заключен в занятиях спортом и ежедневном плавании, даже в минусовую погоду.

Как пишет Sina, в 50 лет китаянка выглядит на 18. Елинь работает в больнице города Синьян провинции Хэнань. В свободное время она позирует перед камерами. По словам Елинь, сохранить хорошую фигуру и красоту ей помогают физические нагрузки, а также плавание в бассейне. Спортом она начала заниматься только в 30 лет. С тех пор она плавает ежедневно, даже в минусовую погоду. Она также уточнила, что переплыла Малаккский пролив, реки Хуанхэ и Янцзы, а недавно побывала на Байкале, чтобы опробовать увлечение в условиях русской зимы.

Елинь добавила, что мечтает посоревноваться в заплыве с президентом России Владимиром Путиным, так как он тоже занимается спортом и окунается на Крещение в прорубь. Она назвала его «вечно молодым, роскошным мужчиной», который не стареет. Она мечтает совершить зимний заплыв вместе с Владимиром Путиным.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.