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Сирия эксклюзив
Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции
Политика
Сирия: боевики обстреляли гумкоридор в Восточной Гуте
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    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    16:30  6 Апреля 2018
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    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    Сирия, 6 апреля. САА ведет обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции, на сирийско-иракской границе ликвидировано четыре террориста ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хомсе, при поддержке ВКС РФ противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»1: заявляет об атаке на позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: готовится к боям с «Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: стягивает силы к Дарат Иззе.

    Международная коалиция: укрепляет позиции в районе Коноко.

    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Зейтран на юге провинции Алеппо. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@24Aleppo).

    Ранее сообщалось, что «Джебхат Тахрир Сурия» стягивает силы к городу Дарат Изза. В эту же часть региона перебросила подкрепление «Тахрир аш-Шам». Местные источники полагают, что в ближайшее время в этом районе начнутся ожесточенные бои между радикальными коалициями.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    В северной части провинции Хомс вновь зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Военный источник пишет в сети Telegram (@NRVR11), что к востоку от населенного пункта Тейр Маала идут бои между правительственными войсками САР и Сирийской свободной армией (ССА).

    Напомним, провинция Хомс входит в зону деэскалации сирийского конфликта. Однако перемирие, установленное в регионе, нарушают радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» и союзных группировок, базирующиеся в окрестностях Ар-Растана.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает об атаке ИГИЛовцев на опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях Абу Кемаля. Официальных новостей о столкновениях между ИГ и правительственными войсками не поступало. Ранее сообщалось, что до сих пор скрывавшиеся на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях Дейр-эз-Зора террористы ИГ заметно активизировались и пытаются нападать на позиции САА.

    Одновременно с этим местный источник пишет в Telegram (@SAPorganization), что к месторождению Коноко прибыл конвой международной коалиции. Военнослужащие возглавляемого США альянса укрепляют позиции в этом районе.

    Провинция Хама

    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    Конвой ВС Турции прибыл в населенные пункты Мурек, Кафр Зета, Лахая, и Сайад провинции Хама. Об этом сообщает местный Telegram-канал (@Syrianow10).

    На севере региона продолжается операция ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Российские самолеты атакуют опорные пункты боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты. Одновременно с этим по укрепрайонам радикальных исламистов бьет артиллерия Сирийской арабской армии (САА).

    Ирак

    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции

    На сирийско-иракской границе продолжается военная кампания иракской армии и отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информационное агентство Iraqi News пишет, что в городе Аль-Каим нейтрализовано четыре боевика «Исламского государства». Также бойцы правительственных войск уничтожили несколько укрытий ИГ.

    Ранее сообщалось, что в результате боестолкновений на границе с Сирией иракские военнослужащие ликвидировали более 65 террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #дейр-эз-зор #джебхат ан-нусра #хомс #ар-растан #аль-каим
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    Сирия новости 6 апреля 16.30: перестрелки между САА и боевиками в Алеппо и Хомсе, на север Хамы прибыл конвой ВС Турции
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