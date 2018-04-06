В Кремле отреагировали на возможную блокировку Telegram

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Москва, 6 апреля. Мессенджер Telegram используют в Кремле, но готовы искать ему альтернативу в связи с возможной блокировкой, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в том случае, если Роскомнадзору и Telegram не удастся достичь консенсуса, в Кремле будут искать другое удобное средство коммуникации.

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», — сказал Песков.

Напомним, ранее в пятницу Роскомнадзор подал в Таганский районный суд иск об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram на территории РФ.

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