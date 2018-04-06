Песков призвал не связывать заседание Совбеза с задержанием «Норда»

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Москва, 6 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать заседание Совета безопасности России по укреплению государственной границы с задержанием российского судна «Норд» украинскими пограничниками.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, существует ли связь между задержанием «Норда» и пятничным заседанием Совета безопасности России, на котором будет обсуждаться укрепление госграницы.

«Нет, это большой Совбез, — констатировал пресс-секретарь президента России, — не путайте его с (еженедельными) оперативными совещаниями с постоянными членами Совета безопасности».

Песков пояснил, что в пятницу, 6 апреля, Совет безопасности РФ соберется широким составом. Его члены обсудят «концептуальные, рамочные вопросы».

Накануне стало известно о состоянии перенесшего гипертонический криз капитана арестованного на Украине судна «Норд» Владимира Горбенко.

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