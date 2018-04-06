Так РФ и ЕС еще быстрее трубу проложат: Киев предостерегли от новых заявлений по «Северному потоку-2»

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Киев, 6 апреля. Верховной радой Украины управляют «фрики», действия которых приведут к тому, что Россия вместе с Европой достроит «Северный поток-2» еще быстрее.

Таким мнением в своем блоге поделился украинский политолог Дмитрий Корнейчук, который предостерег Киев от новых заявлений по «Северному потоку-2».

«Надеюсь, фрики из парламента будут такие грозные призывы (заявление Рады с призывом запретить «Северный поток-2» — прим. ФАН) к Европе реже принимать. А то Путин с европейцами газовую «трубу» в обход Украины еще быстрее достроят», – написал политолог.

Напомним, в четверг украинский парламент принял заявление, где призывает европейские страны остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Также 5 апреля стало известно, что Финляндия одобрила прокладку газопровода в своей экономической зоне. Как отмечает «Газета.ру», около 374 километров «Потока» пройдет по территории страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на положительный результат переговоров с ЕС по строительству «Северного потока-2».

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