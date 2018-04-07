События недели: дайджест главных новостей России

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Пожар в Кемерово привел к перестановкам на посту губернатора региона. Минобороны РФ отчиталось об успешном испытании новейшей ракеты системы ПРО, а в Петербурге вспомнили погибших в теракте в метро. На ФАН-ТВ традиционный краткий итог уходящей недели в России.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке. Глава региона записал видеобращение, в котором заявил, что не может продолжать работу после трагедии в торговом центре «Зимняя Вишня». После пожара, в котором погибло более 40 детей, ему трудно находиться на данном посту. Но при этом Тулеев подчеркнул, что «сделал все возможное» во время трагедии.

Владимир Путин отставку принял и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. 5 апреля президент провел с Цивилевым рабочую встречу в Кремле. В ходе беседы обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Цивилев проинформировал главу государства об оказании всесторонней помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

Расследование уголовного дела о ЧП в торговом центре «Зимняя Вишня» с самого начала взял под личный контроль председатель Следственного комитета. Александр Бастрыкин вместе с группой следователей прибыл в Кемерово, чтобы получить последние результаты по данному делу. Кроме того, глава Следкома России встретился с родственниками погибших и пострадавшими. А затем наградил нескольких жителей города ведомственными наградами за спасение людей во время пожара.

«Эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество», — подчеркнул председатель СКР во время церемонии награждения.

В начале недели состоялась встреча Президента России с Председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК в Кремле вручила Владимиру Путину удостоверение президента и рассказала о технических нововведениях в прошедшей избирательной кампании. Они намного облегчили процесс голосования и способствовали высокой явке. Новый механизм «Мобильный избиратель» привлек россиян к активному участию в выборах президента, ускорить обработку бюллетеней помогла технология QR-кодирования.

Во вторник, 3 апреля, президент России Владимир Путин прибыл в Анкару. Двухдневный рабочий визит начался с церемонии официальной встречи главы российского государства с турецким лидером. Затем Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в формате видеоконференции дали старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую», проекта, где российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией.

А затем главы государств приняли участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. В частности, президенты обсудили ключевые темы двусторонних отношений и ряд актуальных международных вопросов, в том числе безопасность, экономику, культурно-гуманитарную сферу. Были намечены конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов, также профильным министерствам поручено проработать ряд новых договорённостей. В завершении встречи была дана совместная пресс-конференция, на которой лидеры двух стран сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Анкару принял участие в трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Помимо трехстороннего саммита, Путин также принял участие в седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня под председательством глав государств двух стран. Одной из центральных тем встречи стало проведение конституционной реформы в Сирии.

4-5 апреля прошла VII Московская конференция по международной безопасности. Для участия в форуме прибыло более 850 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 государств. На открытии выступили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ России Александр Бортников. Патрушев зачитал заявление президента России Владимира Путина о том, что некоторые террористические группировки в Сирии были разгромлены, в том числе речь идет об организации «Исламское государство»1. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего выступления на конференции заявил, что западными странами организуются грубые политические провокации. Комментируя ситуацию вокруг голословных обвинений западных стран, Лавров отметил, что подобного «неприкрытого глумления над международным правом и дипломатической этикой» не было очень давно.

«Продолжим адекватно реагировать на таки шаги, но одновременно хотим установить истину», — подчеркнул глава МИД России.

В Госдуме пригрозили Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии. Россия не оставит без внимания утвержденные президентом Латвии Раймондсом Вейонисом поправки о переходе всех школ Латвии, включая и русские, на обучение исключительно на латышском языке. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константин Затулин. В течение ближайших трех лет в прибалтийской стране предусматривается постепенный переход к преподаванию в системе среднего образования только на государственном языке. По словам Затулина, он и его коллеги представят в нижней палате парламента заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств.

Каспийскую флотилию Военно-морского флота России переведут из Астрахани в дагестанский город Каспийск. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, отметив, что планируется «кратное» увеличение численности ее личного состава. По словам Шойгу, решение о смене дислокации Каспийской флотилии уже принято, в Дагестане развернулась стройка пирсов, причалов, пунктов обслуживания и жилья. Министр обороны отметил, что перевод флотилии окажет влияние на обеспечение безопасности границ России на Каспийском море.

Тем временем Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету. Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане была успешно испытана новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны. Напомним, что система ПРО поставлена на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации, и предназначена для защиты Москвы от ударов баллистических ракет или случайных запусков.

В Петербурге вспомнили погибших во время теракта 3 апреля 2017 года. В годовщину траурной даты к станции «Технологический институт» с самого утра несли цветы, и вспоминали жертв этой страшной трагедии. Около полудня волонтеры провели акцию «Тысяча белых роз». Они раздавали прохожим цветы, а те возлагали их к мемориалу в знак памяти. В Измайловском соборе прошла панихида, а петербургская подземка подготовила «Книгу памяти». Туда включены воспоминания родственников погибших, фотографии, записки, которые они оставляли у стихийного мемориала год назад. Завершился вечер памяти в БКЗ «Октябрьский» концертом «Музыка против террора».

Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. При этом администрации сайтов не указали причину данного действия. По мнению политологов, этот шаг западных соцсетей является попыткой защититься от альтернативного источника информации, а член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что блокировка в Facebook и Instagram аккаунтов российских СМИ является показателем их хорошей работы.

В России проиндексировали пенсии. 1 апреля в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому социальные пенсии увеличатся почти на 3%. Повышение коснется 4 миллиона человек. Согласно документу, средний размер пенсии вырастет на 255 рублей и составит 9 тысяч 62 рубля. В число получателей входят инвалиды и бывшие военные; дети, потерявшие одного или обоих родителей; многодетные и малообеспеченные семьи, а также другие социально незащищенные слои населения.

Гран-при кинопремии «Ника» получил фильм «Аритмия» Бориса Хлебникова. Лучшим игровым фильмом 2017 года по версии национальной кинопремии «Ника» стала работа Бориса Хлебникова «Аритмия». Церемония награждения прошла в здании «Вегас Сити Холла» в Московской области. Фильм победил во всех основных номинациях премии – «Лучшая мужская» и «Лучшая женская» роли, «Лучшая сценарная работа» и «Лучший режиссер». Впрочем, сам Хлебников, который является также соавтором сценария, на вручении отсутствовал, приз из рук Андрея Кончаловского за него получил продюсер Сергей Сельянов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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