Названа десятка самых популярных кроссоверов в России

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Москва, 6 апреля. Южнокорейский автомобиль Hyundai Tucson попал в десятку самых продаваемых кроссоверов в России. Спрос на эту модель вырос на 88%, что позволило реализовать 1,9 тыс. автомобилей.

Отметим, что первое место по продажам среди кроссоверов занимает Hyundai Creta, который оказался бестселлером этого марта. В прошлом месяце продажи данной модели выросли на 27%, составив 5,9 тыс. автомобилей.

На втором месте оказался Renault Duster, который показал рост на 17% (4,1 тыс. проданных машин), на третьем — Renault Kaptur, повысивший продажи на 22% (3,2 тыс.). Четвертую строчку занимает Volkswagen Tiguan (3 тыс. машин, рост на 52%), а замыкает первую пятерку Toyota RAV4 (2,9 тыс. машин, снижение продаж на 20%). В топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России также вошли Mitsubishi Outlander, Chevrolet Niva, LADA 4x4 и KIA Sportage.

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