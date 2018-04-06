Эксперт: «Новичка» в Шиханах нет — зачем иметь оружие, о котором противник все знает?

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Москва, 6 апреля. Военный эксперт Игорь Никулин опроверг информацию, обнародованную на специальном совещании союзников Британии, о том, что пресловутый «Новичок» произведен на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы.

Напомним, британское издание Times, начиная новую главу эпопеи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, сообщило со ссылкой на спецслужбы Соединенного Королевства, что «в последнее десятилетие в Шиханах проводились испытания по отработке использования отравляющих веществ для целенаправленных акций». Якобы такой вывод следует из того, что обнаруженные в Шиханах запасы были намного меньшими, чем те, что могли быть использованы в качестве оружия на поле боя.

«Полигон филиала ФГУП «ГосНИИОХТ» «Шиханы» в Саратовский области законсервирован и уже лет 30 не используется, — сообщил ФАН экс-член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. — Последние испытания химического оружия проводились там в 80-е годы прошлого века. А бинарный нервно-паралитический газ, который называют «Новичок», на вооружении ни российской, ни советской армии никогда не стоял. Его разработали лишь в 1991 году. И сразу произошел развал страны, а потом еще и приняли Конвенцию о запрещении химического оружия. Даже опытные его образцы нарабатывались только в Узбекистане, и больше нигде».

Какие-то небольшие запасы различных химических веществ, возможно, в Шиханах есть, но к так называемому «Новичку» это не имеет никакого отношения, подчеркнул эксперт. После 27 сентября 2017 года в России не осталось химического оружия. Хотя по Конвенции о запрещении право нарабатывать какие-то небольшие количества (до 1 тонны в год) для целей создания противоядий и других исследовательских целей Россия имеет. Но то, что «Новичка» среди них нет, можно утверждать на 100%, заверяет Никулин. Потому что еще в 1992 году, после бегства Вила Мирзаянова с секретами в США, было принято решение его больше не использовать.

«Причина банальна: зачем иметь оружие, о котором противник все знает?» — заключил эксперт.

Напомним, 4 марта 2018 года бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в парке города Солсбери в бессознательном состоянии. В британских политических кругах родилась ничем не обоснованная версия, что они были отравлены российскими спецслужбами.

Как заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Лондон придумывает все новые версии по делу Скрипалей, чтобы заболтать союзников.

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