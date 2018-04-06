Топилин рассказал о ходе выплат компенсаций пострадавшим при пожаре в Кемеров

В закладки

Аносино, 6 апреля. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что выплаты семьям погибших в результате пожара в Кемерово почти полностью осуществлены.

«Все выплаты практически завершены», — заявил министр журналистам.

В данный момент решается вопрос о выплате моральной компенсации за легкий и тяжелый вред. Выплаты уже получили 40 пострадавших. Возможно, будет еще 20 человек, добавил он.

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек. Более 70 пострадали.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.