Яйца с матрешками нанесли Киеву «удар ниже пояса»: на Украине создают религиозный гомункул

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала пасхальные яйца с изображением матрешки, которые, по ее словам, нанесли Киеву «удар ниже пояса». Чиновница усмотрела в иллюстрации «след России».

«Заходишь в магазин… и цепляешься взглядом за товары для украшения, покраски яиц и получаешь моральный удар ниже пояса! Почему?» — написала она на своей странице в Facebook.

А украинский радикал Евгений Карась и вовсе объявил куличам войну — он призвал «провести этический патруль и убрать эту шизофрению».

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что в политических целях на Украине может быть использовано практически все, включая религию.

«Религиозный аспект — это очень востребованная для политических спекуляций ниша. Я напомню, что накануне Верховная рада приняла закон, который существенно упрощает регистрацию и деятельность различного рода сект. Это обусловлено тем, что, во-первых, прихожанами сект являются высокопоставленные украинские чиновники и политики, а во-вторых, секты демонстрируют максимальную лояльность действующему режиму Киева, а потому власти их приветствуют», — говорит политолог.

Православная же церковь, продолжает собеседник агентства, подвергается гонениям как со стороны радикальных националистов, так и со стороны властей.

«Регулярно происходят попытки захвата храмов, случаи насилия над прихожанами и священниками, вплоть до убийств. В Киеве, например, в Страстную пятницу подожгли храм. А представители, скажем так, альтернативных религий однозначно агрессивно высказываются в адрес канонического православия, его клира и прихожан», — отметил он.

То есть фактически православная вера сегодня является мишенью для радикалов и прочих патриотов Украины, включая представителей власти.

«Поэтому нет ничего удивительного в том, что они даже в таком светлом символе праздника Воскресения Христова усмотрели след Москвы и пытаются бороться с ним, поскольку их личные религиозные предпочтения достаточно сильно варьируются, начиная от агрессивного неоязычества, как у радикалов из «Азова», вплоть до жертвоприношений, заканчивая различными сектами, представителями которых являются представители украинского истеблишмента», — объясняет ситуацию Александр Асафов.

Поэтому все они будут атаковать каноническое православие, его символы и праздники, поскольку видят в них угрозу человеконенавистнической идеологии.

Аналитик также напомнил, что всеукраинский Крестный ход во имя мира в 2017 году был атакован радикалами, а полиция всячески препятствовала мирному прохождению православных.

Он добавил, что украинские власти предлагают альтернативу религии «русского мира».

«Для украинских политиков религия — это в первую очередь политический инструмент. Они хотят создать своего рода гомункула, некую синкретическую религию, в которую войдет православие, католичество, греко-католики, различные раскольники, конечно же, Филарет со своим Киевским патриархатом, всевозможная ересь и секты. Они хотят объединить все это, назвать «Украинская автокефальная православная церковь» и распоряжаться ею в политических целях», — резюмировал Александр Асафов.

В завершение беседы политолог напомнил, что ранее президент Украины Петр Порошенко обозначил всю глубину понимания проблемы, назвав церковь на Украине «автофекалией» вместо «автокефалии».

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