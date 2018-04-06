Молдавский телеканал дорого заплатил за показ послания Путина Федеральному собранию

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Кишинев, 6 апреля. Координационный совет по телевидению и радио Молдавии оштрафовал ретранслирующий ОРТ молдавский телеканал Prime за показ ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Как пишут молдавские СМИ, члены совета нашли в этой передаче «признаки превосходства России по сравнению с другими странами». Отмечается, что телеканалу назначили штраф в размере 70 тысяч лей (4,2 тысячи долларов).

Напомним, в конце февраля координационный совет наложил штраф на телеканал «РТР-Молдова» за использование сюжетов, снятых каналом «Россия-1». Ранее парламент Молдавии принял закон о борьбе с «иностранной пропагандой».

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