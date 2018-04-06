«Мы выдаем Украине людей на расправу»: Шаргунов прокомментировал законопроект о политическом убежище

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Законопроект о политических беженцах, который даст возможность разработать законодательную базу для пребывания на территории России ополченцев и политэмигрантов, прописанных на территории Украины, внес на рассмотрение Государственной думы РФ депутат фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Об этом парламентарий рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, комментируя решение суда о депортации из России на Украину ополченца Николая Трегуба, которому на родине грозит длительный судебный срок и внесудебная расправа.

«Я прилагаю все возможные усилия, чтобы помочь Николаю Трегубу, — сказал депутат. — Известно, что на Украине на десять лет строгого режима после пыток «за участие в незаконных вооруженных формированиях» был осуждён его брат-близнец Андрей, а сам Николай находится в базе сайта «Миротворец». Он — уроженец Винницкой области и воевал в Донбассе, где в 2014 году был тяжело ранен. А дальше начались его странствия по России, где он никак не мог ни получить статус беженца, ни ещё как-то легализоваться, ни устроиться на работу, ни найти постоянное жильё. Решение о его выдаче ужасно, ведь это — выдача на расправу. Печально, что это — не единичная подобная история, а целая тенденция».

По словам Шаргунова, одновременно из Питера пытаются выдать Ирину Воронцову, суд аннулировал ей вид на жительство.

«Я об этом говорил с трибуны Госдумы, взывая к совести всех, кто может повлиять. Она — гражданка Украины, участница событий Русской весны. Ирина подавала на вид на жительство в России, но вместо этого её хотят выдворить! У всех, кто душой болеет за Русский мир, на слуху история с Мариной Меньшиковой из Крыма. Ее выдали в Днепр [бывший Днепропетровск, переименован новым украинскими властями, — прим. ФАН] и там ее арестовали. Впоследствии Марина была обнаружена в петле в тюрьме… Некоторых ополченцев, которых безжалостно выдавали по решению суда, приходилось буквально спасать, снимая с поезда, который приближался к границе Украины. Это недопустимо! Это унижает страну и всех тех, кто стремится к России».

При этом, по мнению Шаргунова, необходима законодательная база. «Дело не только в нашей грусти, а в первую очередь в том, что необходимо срочно принимать соответствующий закон. И я выдвинул законопроект о предоставлении Российской Федерацией политического убежища. Кроме этого, необходимо принимать закон о правовом положении иностранных граждан, где было бы отдельно прописано положение о пребывании жителей Донецкой и Луганской народных республик», — уверен собеседник ФАН.

Закон о политическом убежище, по мнению Шаргунова, имеет непосредственное отношение ко всем, о ком он рассказал, и конкретно к Николаю Трегубу. «Здесь всё зависит от политической воли. Можно заслониться горами бумажек, уклониться в бюрократическую казуистику, проявить абсолютное равнодушие к своим, что делают, к сожалению, многие чиновники. На самом деле нужна политическая воля, и тогда таких ситуаций не будет», — убеждён он.

В случае принятия закон о политическом убежище даст возможность и ополченцам, и тем людям, которые бежали из Киева, из Запорожья, из Харькова, из Львова — «не важно, откуда именно, получить здесь официальный статус, защиту и поддержку».

Парламентарий не сомневается в том, что у тех, кто приезжает из ДНР и ЛНР, должен быть особый статус в России. «Это связано и с трудовыми патентами, чтобы они могли нормально трудоустраиваться, и со сроком пребывания в РФ. Все эти законопроекты — и о политическом убежище, и о пребывании жителей республик Донбасса — уже внесены, дело за их принятием. Первого чтения ещё не было, но надеюсь, что эти инициативы будут рассмотрены в ближайшем времени», — уточнил он.

Депутат от КПРФ также отметил, что готов и дальше лично заниматься судьбами ополченцев и политических беженцев из Украины.

«Если кто-то сталкивается с выдворением, то всегда можно обращаться ко мне. Обещаю и депутатский запрос, и поддержку в СМИ, и ту максимальную защиту, на которую я способен. Пишите, обращайтесь!» — сообщил он в интервью ФАН.

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