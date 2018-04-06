Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов российских СМИ

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Москва, 6 апреля. Роскомнадзор направил в Facebook обращение, где просит пояснить позицию компании в связи с блокировкой страниц ряда российских СМИ.

«Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос с требованием пояснить позицию компании в связи с фактом ограничения доступа к ряду аккаунтов российских СМИ в одноименной социальной сети, а также в принадлежащем компании Facebook сервисе Instagram», — говорится в комментарии ведомства.

Отмечается, что российская сторона расценивает действия Facebook как недружественную политику.

Напомним, ранее компания Facebook заблокировала целый ряд страниц российских информационных агентств в одноименной социальной сети и Instagram. В том числе были заблокированы и аккаунты Федерального агентства новостей. Редакция обратилась за помощью к руководителю Роскомнадзора Александру Жарову

Отметим также, что на сайте change.org размещена петиция с требованием разблокировать аккаунты российских СМИ.

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