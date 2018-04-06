Сирия: пять детей ранены при обстреле Даръа боевиками

В закладки

Москва, 6 апреля. Пять детей были ранены при обстреле боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) города Даръа на юге Сирии, сообщает агентство САНА.

Уточняется, что в результате обстрела пострадали дети в возрасте от двух до десяти лет. Один ребенок находится в критическом состоянии. Снаряд боевиков упал неподалеку от здания филиала Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Напомним, провинция Даръа входит в зоны деэскалации, которые были созданы, согласно соглашению, подписанному в мае прошлого года странами-гарантами перемирия в Сирии — Россией, Ираном и Турцией. Однако боевики продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня.

Накануне российские военные помогли доставить в провинцию Даръа 130 тонн гуманитарной помощи ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.